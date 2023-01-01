Программа автоматизации процессов интеллектуальной деятельности «Luman Box»

Данная программа позволяет организовать и структурировать свои знания по методу «Зеттелькастен» (Zettelkästen), чтобы удобно было ими пользоваться долгое время. «Зеттелькастен» придумал немецкий социолог Никлас Луман. Мы, группа российских программистов и социологов, значительно доработали методику. Испытайте ее на себе! Повышайте эффективность работы своего осознания вместе с нашей программой!

Примерный порядок использования «Luman Box»

Технические характеристики и техподдержка «Luman Box»

Особенности «Luman Box»

PowerPoint презентация программы «Luman Box»